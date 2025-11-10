El vuelo AV4892, un Airbus A320, despegó de Popayán a las 11:50 de la mañana y, pocos minutos después, varios pasajeros reportaron humo saliendo de una de las alas, situación que generó pánico a bordo.

Gracias a la rápida reacción de la tripulación y el control aéreo, la maniobra se realizó con éxito, sin que se registraran personas lesionadas.

Hasta el momento, Avianca no ha emitido un comunicado oficial, mientras que las autoridades aeronáuticas adelantan las investigaciones para establecer las causas del incidente.

El suceso generó gran expectativa en redes sociales, donde varios usuarios compartieron videos del aterrizaje en medio del operativo de emergencia desplegado en la pista.