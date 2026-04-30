Con una economía creciendo por encima del promedio nacional, más inversión extranjera, reducción de la pobreza multidimensional y programas que impactan desde el campo hasta las ciudades, la Gobernación del Valle del Cauca presentó los resultados de la gestión y el trabajo realizado durante la vigencia 2025.

“Estamos trabajando, estamos cumpliendo y transformando la vida de los vallecaucanos”, afirmó la gobernadora Dilian Francisca Toro al presentar un balance que ubica al departamento como una de las regiones con mejor desempeño institucional y económico del país.

El Valle del Cauca registró un crecimiento económico superior al promedio nacional, afirmó la gobernadora Dilian Francisca Toro, ante más de 800 personas que asistieron a la audiencia pública en el Teatro Estudio de Telepacífico. El evento contó con Zona de Experiencia y fue seguido por miles de personas a través del canal regional y las redes sociales institucionales.

“Nosotros en el Valle del Cauca crecimos un 2.8%, mientras que el promedio nacional fue de 2.6%, y en la generación de empleo estamos en el 8.1%. Además, ocupamos el primer lugar en desempeño institucional, lo que quiere decir que el Gobierno departamental está realizando las acciones necesarias para conseguir los recursos, para hacer las inversiones que permitan disminuir esa pobreza multidimensional y, por supuesto, generar el empleo. Pero también tenemos el 97% en índice de transparencia, subimos 5 puntos. Tenemos cubierto el 100% del PAE y se redujo el 65% en feminicidios el año pasado”, explicó la mandataria.

Un Valle más competitivo y con menos pobreza

El 2025 fue un año de grandes resultados, al consolidar avances en materia de desarrollo. El DANE y Planeación Nacional ratificaron que 400.000 vallecaucanos superaron carencias en salud, educación y vivienda, producto del trabajo realizado desde 2016, logrando reducir la pobreza multidimensional en más del 60%.

En esta vigencia, el departamento escaló al tercer lugar en competitividad a nivel nacional, y logró atraer 44 proyectos de inversión extranjera, equivalentes a USD 556 millones, con impacto en más de 5.200 empleos.

El campo gana protagonismo en la transformación

El campo vallecaucano fue uno de los sectores con mayor protagonismo en el balance. Con el programa Valle Agro 1.100 productores de 34 organizaciones campesinas en 17 municipios fortalecieron sus procesos productivos, impulsando la economía agrícola del departamento.

En salud, pese a la crisis financiera que enfrenta la red hospitalaria por una cartera superior a los 6 billones de pesos, el departamento avanzó con estrategias como las jornadas de Desconcentración de Servicios, que permitieron atender a más de 17.000 personas con especialistas y servicios médicos en los territorios.

En seguridad, el fortalecimiento tecnológico fue clave para el Valle del Cauca en medio del deterioro del orden público. La Red Aérea de Protección Territorial, Raptor, con drones de alta tecnología articulados al Centro de Gestión de Emergencias y Seguridad, CGES, llegó como una herramienta de última tecnología para la Fuerza Pública. También lo fueron nuevas estrategias de inteligencia, incentivos para la denuncia ciudadana y programas como Fuerza Joven, para lograr avances significativos al combatir el crimen y la delincuencia.

VALLEmplea, ValleINN+, DigiCampus, Valle Café y NIDO, han sido otros de los proyectos orientados a fortalecer el empleo, el emprendimiento, la educación y la innovación.

COMUNIDADES DESTACAN GESTIÓN (RECUADRO)

En la Zona de Experiencia de la Audiencia Pública de Rendición de Cuenta, los ciudadanos contaron con espacios interactivos para conocer de primera mano las cifras, los proyectos y los resultados alcanzados por la Administración departamental en cumplimiento del Plan de Desarrollo ‘Liderazgo que Transforma’.

“Es muy gratificante llegar acá y ver que no son solo cifras lo que está allí, uno llega y ve en el espacio, tanto sobre los jóvenes, con el DigiCampus, por ejemplo; en Valle Agro, que nuestros campesinos fueron beneficiados; en temas de vías, de paz, sobre víctimas, también ha habido una articulación y como le digo, no es todo, falta un poco, pero podemos decir que se ha cumplido en territorio”, indicó Maritza Sánchez Fernández, habitante del corregimiento La Fresneda, municipio de Vijes.

De los 282 kilómetros de vías mejoradas para la movilidad y la seguridad vial de los vallecaucanos dio su testimonio Heidy Portillo, quien llegó a la audiencia desde la vereda Cresta de Gallo en Yumbo. Allí, pudo constatar que las intervenciones en las vías han impactado a su comunidad.

“Con la Gobernación hemos sido beneficiados con las cintas huellas. Le damos muchas gracias porque esto es algo que ha impactado muy positivamente en nuestra comunidad, tanto económicamente como en su estilo de vida. Ya llegan más turistas con la vía más organizada, es más fácil sacar los productos, ya que hay mucho cultivo de café, plátano, yuca, entre otros. Esos son proyectos que la verdad, dejan huellas en nuestra comunidad rural”, destacó.