Este evento reunirá a cerca de 130 pilotos nacionales e internacionales, consolidándose como uno de los principales semilleros del parapente en el país y ratificando a Roldanillo como epicentro del vuelo libre en Colombia. Durante cuatro días, el cielo vallecaucano será escenario de competencia, aprendizaje y espectáculo.

Más allá de lo deportivo, el Open Verano se ha convertido en un motor clave para la economía local, impulsando sectores como la hotelería, la gastronomía y el comercio, gracias a la llegada de visitantes y delegaciones. Además, fortalece la proyección turística del municipio como destino de aventura.

Con el respaldo de la administración municipal, liderada por Jaime Ríos Álvarez, esta nueva edición no solo promete adrenalina en el aire, sino también desarrollo y visibilidad para todo el territorio.

Roldanillo no solo vuela… también crece con cada evento que conquista sus cielos.