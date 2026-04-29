La programación promete grandes emociones desde las primeras horas del día, con equipos que saldrán al terreno de juego decididos a sumar puntos importantes en la tabla de posiciones, la cual comienza a apretarse a medida que avanza la competencia.

La jornada arrancará a las 9:00 de la mañana con el duelo entre Piketo y Cachuzo, dos equipos que buscarán imponer su ritmo desde el inicio. Posteriormente, a las 11:00 a.m., Pesebrera se medirá ante R.M., en un compromiso que podría marcar diferencias en la clasificación.

Para la tarde, la intensidad no bajará. A la 1:00 p.m., Profes enfrentará a Terranova, en un choque que promete buen fútbol y emociones en ambas áreas. Finalmente, la jornada cerrará a las 3:00 p.m. con el encuentro entre Coralia y Estudiantes, dos escuadras que saldrán con la firme intención de quedarse con la victoria.

Con una tabla de posiciones cada vez más disputada, cada partido se convierte en una final anticipada, lo que garantiza espectáculo para los aficionados que acompañarán esta fiesta deportiva en El Palmar.

Por otra parte los equipos que quedaron eliminados acordaron jugar un exagonal que se llamará Copa La Amistad y se jugará este sábado con los siguientes encuentros; Sábado 2 de mayo 3 pm La Marina vs Bonos La Suerte 5 pm Abadia vs Master y 7 pm Los Amigos de Fabián vs Tres Esquinas

El balón rodará y la emoción está asegurada.