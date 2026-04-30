Durante una entrevista en el pódcast Vos podés, la artista contó que desde sus primeros años en la industria enfrentó situaciones incómodas relacionadas con abuso de poder, insinuaciones y agresiones físicas no consentidas. Según relató, en eventos laborales algunas personas, bajo efectos del alcohol, llegaron a besarla a la fuerza y realizar tocamientos indebidos.

Uno de los relatos que más impacto causó fue el ocurrido durante su participación en MasterChef Celebrity. Martínez aseguró que, durante una grabación fuera de la ciudad, un miembro del programa intentó entrar a su habitación en horas de la noche mientras estaba en estado de embriaguez.

La actriz explicó que el hombre habría usado como excusa revelar supuestas pruebas del reto siguiente para lograr que lo dejara ingresar. Ella se negó y logró cerrar la puerta. Al día siguiente, comentó lo sucedido con otros participantes y descubrió que la misma persona también habría tocado la puerta de otras compañeras.

Aunque informó lo ocurrido a la producción del reality, aseguró que no se sintió respaldada ni protegida posteriormente. Sin revelar nombres, indicó que se trataba de un presentador que ya no hace parte del formato.

María José Martínez, recordada por producciones como Tu Voz Estéreo y Pecados Capitales, afirmó que muchas mujeres del medio siguen callando por miedo a represalias o por falta de pruebas, y pidió no normalizar estas conductas.

Sus declaraciones han generado amplio debate en redes sociales sobre la seguridad de las mujeres en la industria del entretenimiento colombiano.