El hecho se registró en la vereda La Paila, donde hombres armados interceptaron el vehículo en el que se movilizaba el grupo de trabajadores y abrieron fuego en repetidas ocasiones. Posteriormente, el automotor fue incinerado.

En el ataque también resultó herido otro trabajador y varias personas fueron retenidas temporalmente, aunque luego recuperaron la libertad. Las autoridades desplegaron operativos en la zona para ubicar a los responsables y esclarecer lo ocurrido.

El crimen generó rechazo de Asocaña, que pidió acciones urgentes ante el deterioro de la seguridad en el norte del Cauca y sur del Valle del Cauca.