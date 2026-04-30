Según informó el ente acusador, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia presentó la solicitud tras una denuncia que advierte supuestos hechos de asedio sexual contra una subalterna cuando Zapateiro se desempeñaba como comandante general del Ejército.

La conducta investigada está contemplada en el artículo 210A del Código Penal colombiano. Ahora será un juez quien defina la fecha para la diligencia judicial en la que la Fiscalía expondrá formalmente los cargos.

El caso genera alto impacto nacional debido a la relevancia pública del oficial en retiro, quien dirigió el Ejército Nacional de Colombia hasta 2022.

Se espera que en las próximas horas se conozcan más detalles del proceso y la posición de la defensa frente a la imputación anunciada.