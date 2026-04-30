De acuerdo con las autoridades, la detención se logró mediante trabajo coordinado con la Fiscalía General de la República de México y organismos venezolanos, luego de la emisión de una notificación roja de Interpol que permitió ubicarla fuera del país tras permanecer prófuga varios días.

El caso generó fuerte conmoción en México, ya que la víctima, de 27 años, era una reconocida exreina de belleza. La investigación señala que el crimen ocurrió dentro de su vivienda en la zona de Polanco, en Ciudad de México.

Tras la captura, las autoridades mexicanas avanzan ahora en el proceso de extradición para que la detenida responda ante la justicia por este caso que ha causado indignación pública.