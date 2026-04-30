Según se conoció, el cierre vial que generó preocupación entre algunos ciudadanos no estaba relacionado con ningún hecho terrorista ni con riesgo para la comunidad. La restricción correspondía a una diligencia de reconstrucción de un accidente de tránsito dentro de una investigación oficial.

Tras la circulación del video, las autoridades hicieron un llamado a verificar la información antes de compartirla, ya que este tipo de contenidos puede generar alarma innecesaria entre la ciudadanía.

Asimismo, reiteraron la importancia de consultar fuentes oficiales y reportar cualquier situación sospechosa a las líneas de atención.