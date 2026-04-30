La Aeronáutica Civil informó que el aparato fue detectado hacia las 5:20 a. m. en el sector de Engativá, muy cerca del aeropuerto, lo que obligó a activar los protocolos de seguridad y restringir temporalmente despegues y aterrizajes durante 24 minutos.

Durante la contingencia, dos aeronaves tuvieron que ejecutar una aproximación frustrada, maniobra utilizada cuando no existen condiciones seguras para aterrizar. Se trató del vuelo LA572 procedente de Santiago y del vuelo AV9366 de Avianca que cubría la ruta Cali – Bogotá.

La operación aérea fue restablecida a las 5:44 a. m., aunque varios itinerarios presentaron demoras durante las primeras horas del día.

Este nuevo caso ocurre apenas dos días después de otro incidente similar reportado el 28 de abril, cuando otro dron sobrevoló la plataforma internacional de El Dorado y obligó a suspender la operación durante cerca de 45 minutos. Según versiones conocidas posteriormente, ese dispositivo pertenecería a un particular.

Las autoridades recordaron que volar drones cerca de aeropuertos está prohibido por el alto riesgo que representa para aeronaves comerciales, pasajeros y tripulaciones. Además, advirtieron que quienes incumplan la norma pueden enfrentar sanciones económicas e incluso procesos judiciales.