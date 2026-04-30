El anuncio fue realizado por Germán Ávila durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Banco de la República, en la que también se informó que la tasa de interés se mantendrá sin cambios.

Según explicó el funcionario, el ajuste busca continuar cerrando la brecha en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, mecanismo que durante años asumió parte del costo real de los carburantes para evitar alzas mayores al consumidor.

Con este nuevo aumento, conductores y sectores productivos se preparan para un posible impacto en costos de transporte y servicios durante las próximas semanas.

Se espera que en las próximas horas el Gobierno detalle cómo quedarán los precios por ciudad y las tarifas de referencia en todo el país.