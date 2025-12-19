“Dadas las cifras que estamos teniendo en el Valle del Cauca con los niños, con personas adultas que han sido quemadas por pólvora, le estamos llamando la atención a los alcaldes que no han hecho el decreto que se necesita para que no se expenda pólvora, sino solamente donde está autorizado, que no se venda en las calles. Pero, además, a los padres de familia, que no pueden darle pólvora a los hijos. Hoy hay niños quemados en los ojos, en la cara, en los brazos, hay un niño amputado del dedo. Entonces lo que nosotros estamos diciendo es, por favor, no dejen que sus niños cojan pólvora”, aseveró la mandataria.



De la misma manera pidió a las autoridades tener un mayor control de estos artefactos pirotécnicos. “La Policía también tiene que actuar, si están vendiendo en las calles donde no hay expendio, pues tienen que decomisar la pólvora. No podemos dejar que los vallecaucanos pierdan sus manos, pierdan sus ojos, muchas de las cosas que puede generar la pólvora solamente por el mal uso de ella”, añadió Toro.



La mandataria recordó que en el departamento está vigente el decreto 1.03.01-1830, expedido por la Gobernación del Valle del Cauca el pasado 18 de noviembre, en el que se pide a los alcaldes de los 40 municipios y 2 distritos, adoptar medidas para prohibir la producción, comercialización, almacenamiento y manipulación de pólvora.