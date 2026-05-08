La firma Litigium Abogados confirmó oficialmente que asumió la defensa técnica de la mujer y aseguró que no existe, hasta el momento, ninguna restricción de libertad en su contra. Según el comunicado, Segura Moreno comparecerá ante la Fiscalía General de la Nación cuando sea requerida dentro del proceso judicial.

La defensa señaló que la conductora se encuentra “profundamente afectada emocionalmente” por lo ocurrido y denunció que tanto ella como miembros de su familia han recibido amenazas en los últimos días, situación que habría generado preocupación por su seguridad e integridad personal.

“El dolor de las víctimas merece respeto absoluto”, expresó el equipo jurídico, que además manifestó solidaridad con las familias de las personas fallecidas y con los asistentes lesionados durante el evento.

Mientras avanzan las investigaciones, también han surgido cuestionamientos sobre posibles irregularidades en la organización y autorización del espectáculo. De acuerdo con información revelada por el diario El País, el evento habría sido autorizado como una actividad de artes escénicas, pese a tratarse de una exhibición de automovilismo extremo con vehículos Monster Truck.

Las indagaciones buscan establecer si esta clasificación influyó en la falta de controles, logística y medidas de seguridad para un evento que reunió cerca de 1.500 asistentes.

Además, algunos asistentes aseguraron públicamente que no recibieron instrucciones preventivas ni existía una logística clara para atender emergencias.

La Fiscalía y las autoridades locales continúan recopilando pruebas para esclarecer las causas del accidente y determinar posibles responsabilidades.