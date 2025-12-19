Bajo la dirección de la licenciada Jessica Sánchez Blandón, el club tulueño alcanzó el tercer lugar en la categoría Peewee, compitiendo frente a 18 equipos internacionales. En la modalidad individual de gimnasia Best Cheer, la deportista Salomé Ocampo Agudelo obtuvo un destacado segundo puesto, consolidándose como una de las mejores del certamen.

El reconocimiento se extiende a las deportistas, a sus familias y al equipo técnico que integra este club de porrismo de La Villa de Céspedes, cuyo compromiso y disciplina continúan posicionando a Tuluá en escenarios deportivos de talla mundial.