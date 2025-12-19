El crimen ha generado conmoción a nivel regional y nacional, especialmente por las denuncias que el funcionario había realizado recientemente sobre presuntas irregularidades al interior de la entidad.

De acuerdo con información preliminar, el hecho ocurrió hacia las 7:30 de la mañana, cuando Calao se movilizaba en su camioneta y fue interceptado por dos hombres en motocicleta, quienes le dispararon en repetidas ocasiones sin mediar palabra.

Trayectoria y denuncias recientes

En diálogo con 6 AM de Caracol Radio, Claudia Calao, hermana del funcionario asesinado, aseguró que su hermano llevaba más de 16 años de servicio en la DIAN, la mayoría de ellos en Bogotá, y que fue trasladado a Tuluá hace cerca de siete años como parte de una estrategia institucional para fortalecer el control y combatir la corrupción.

Según relató, Calao asumió la dirección seccional en 2019, logrando posicionar a Tuluá como la tercera seccional del país en recaudo, alcanzando este año cerca del 98 % de la meta establecida.

“El error de mi hermano fue hacer bien su trabajo”, afirmó Claudia Calao durante la entrevista radial.

La hermana del funcionario señaló que una semana antes de su asesinato, Gilberto Calao había denunciado ante sus superiores y ante la Fiscalía General de la Nación presuntas irregularidades relacionadas con devoluciones de saldos, incluyendo un caso reciente por cerca de 16.000 millones de pesos que, al parecer, no correspondían a los solicitantes.

Asimismo, recordó que en 2020 una denuncia interpuesta por su hermano derivó en la captura y judicialización de una funcionaria de la entidad. Calao también habría hecho parte de un grupo élite que investigaba presuntas irregularidades en los puertos de Buenaventura, aunque su familia desconoce si estas indagaciones están relacionadas con el homicidio.

Sin amenazas ni esquema de seguridad

Claudia Calao aseguró que la familia no tenía conocimiento de amenazas en contra del funcionario y que, por esta razón, no contaba con esquema de seguridad ni vehículo oficial.

“Él se movilizaba solo, de la casa al trabajo y del trabajo a la casa”, explicó.

Había superado el cáncer

En medio de su testimonio, la hermana del director asesinado reveló que Gilberto Calao había superado recientemente un cáncer, enfermedad por la que estuvo en tratamiento durante más de dos años, viajando mensualmente a Bogotá para recibir atención médica especializada.

“Sale de esta enfermedad y lo terminan asesinando por hacer su trabajo”, expresó visiblemente afectada.

Llamado a la justicia

Gilberto Calao deja a su pareja y dos hijas de 23 y 25 años, además de una familia conformada por nueve hermanos, de la cual era un pilar fundamental tras el fallecimiento de sus padres.

Finalmente, Claudia Calao hizo un llamado a las autoridades para que el crimen no quede en la impunidad y para que se garantice la protección de los funcionarios públicos que denuncian hechos de corrupción.

“Denunciar no puede costar la vida. No podemos seguir permitiendo que los violentos y los corruptos impongan su ley”, concluyó.

Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con los responsables del homicidio.