Se trata de Jorge Andrés Moreno, conocido como “El Rolo”. En el mismo hecho también perdió la vida otra persona identificada como “Bambi”.

De acuerdo con información preliminar, el atentado ocurrió hacia las 5:16 p. m., cuando sujetos armados que se movilizaban en motocicleta abrieron fuego contra las víctimas y posteriormente huyeron del lugar.

Unidades de la Policía Nacional de Colombia y la Fiscalía adelantan operativos e investigaciones para esclarecer los móviles del crimen y dar con los responsables.