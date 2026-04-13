De acuerdo con versiones entregadas por familiares, el joven atravesaba una fuerte crisis emocional tras la muerte del bebé y las presuntas demoras en la atención médica, situación que habría desencadenado su reacción dentro del centro asistencial.

El hecho, ocurrido el pasado fin de semana en Cali, quedó registrado en videos que se difundieron ampliamente en redes sociales, donde se observa al hombre con un arma blanca mientras era rodeado por personal de seguridad y uniformados.

Horas después del incidente, el joven habría tomado la decisión de quitarse la vida, según confirmó su familia, lo que ha generado conmoción y reabre el debate sobre la atención en salud y el acompañamiento emocional en momentos de crisis.

Por su parte, el hospital informó que la paciente recibió atención médica y que actualmente se encuentra estable, mientras continúan las reacciones frente a este lamentable caso.