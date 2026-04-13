La víctima fue identificada como Laura Grajales, conocida como “Chococono”, residente de Ansermanuevo. El hecho ocurrió hacia las 9:30 p. m. en un bar del sector de la doble calzada, en la comuna 7.

Según información preliminar, hombres armados llegaron al lugar y le dispararon en repetidas ocasiones, causándole la muerte en el sitio.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado los móviles del crimen ni se reportan capturas. Unidades de la Policía Nacional de Colombia adelantan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

Este caso se suma a los hechos de violencia que generan preocupación entre la comunidad del municipio.