El hecho ocurrió sobre el Anillo Vial Oriental, donde, según información preliminar, el atentado iba dirigido contra unidades de la Policía Nacional de Colombia que realizaban labores de vigilancia.

Hasta el momento, las autoridades han confirmado que un uniformado resultó herido y fue afectado por la detonación, mientras se verifica si hay más personas lesionadas.

Organismos de seguridad adelantan operativos en el sector para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables.

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