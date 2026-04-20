A pesar de no haber debutado aún en el profesionalismo con Atlético Nacional, el joven talento ha sido una de las piezas clave del combinado nacional, mostrando personalidad, visión de juego y una madurez poco común para su edad. Su rendimiento ha sido determinante para que Colombia alcance la gran final del torneo, donde enfrentará este domingo 19 de abril a la siempre competitiva Selección Argentina.

Pero la historia de Martínez no se queda solo en el ámbito sudamericano. Su talento ya cruzó el océano y despertó el interés de uno de los gigantes del fútbol mundial: el Bayern Múnich. Según el periodista Philipp Kessler, el club bávaro sigue de cerca al juvenil colombiano e incluso ya habría iniciado contactos a través de su departamento de scouting.

El interés del conjunto alemán no es casualidad. Martínez representa ese perfil moderno de volante: dinámico, inteligente y con gran capacidad para manejar los tiempos del partido, cualidades que lo perfilan como una de las futuras figuras del fútbol colombiano.

Mientras tanto, en Colombia la expectativa crece. La final ante Argentina no solo será una oportunidad para conquistar el título, sino también para que Samuel Martínez continúe consolidándose como una de las grandes promesas del balompié nacional.

Desde Tuluá para el mundo, el nombre de Samuel Martínez empieza a escribirse con tinta de futuro.