El crimen se registró en la noche del miércoles 1 de octubre en el sector de Marquetalia, donde la víctima se desplazaba en motocicleta y fue atacada a disparos por sicarios que le arrebataron la vida en el lugar.

Habitantes de la zona, consternados por lo ocurrido, alertaron a las autoridades, quienes llegaron para realizar el levantamiento del cuerpo y adelantar las primeras pesquisas que permitan esclarecer el caso.

Las autoridades judiciales investigan las causas del ataque y trabajan para dar con el paradero de los responsables de este nuevo crimen que genera preocupación en el norte del Valle.