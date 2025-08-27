Las diferentes actividades lúdicas se vivieron con alegría y entusiasmo, destacándose las olimpiadas que despertaron el interes de quienes hacen parte de los diferente grupos que dan vida a este segmento poblacional.

La actividad en su conjunto fue liderada por el alcalde Jhon Freddy Valencia Bedoya. «Fue una jornada llena de compañerismo, alegría y reconocimiento al papel fundamental que ellos desempeñan en nuestra sociedad. Nuestros adultos mayores no solo participaron sino que la pasaron increíble», dijo el mandatario y la gestora social, Yeraldyn Henao. Actividades como juego de sapo, bingo, ponchao, el dominó y muchas más marcaron esta actividad.