Un tribunal de comercio de EE. UU. declaró ilegales los aranceles globales del 10 % impuestos por Donald Trump, al considerar que utilizó de forma incorrecta una ley comercial de 1974 para justificarlos.

Aunque la medida seguirá vigente hasta julio mientras avanza la apelación, el fallo podría obligar al Gobierno estadounidense a devolver cerca de 166 mil millones de dólares recaudados por esos cobros.

Shakira anunció el estreno de ‘Dai Dai’, la canción oficial del Mundial 2026. El tema, que será lanzado el 14 de mayo junto a Burna Boy, ya genera expectativa entre sus seguidores.

La barranquillera vuelve a ser protagonista de una Copa del Mundo, recordando éxitos como ‘Waka Waka’ y ‘La La La’, con una apuesta que promete convertirse en el nuevo himno futbolero.

La Gobernación del Valle activó el Código Rosa en los 42 municipios del departamento por la celebración del Día de la Madre, con el fin de prevenir hechos de violencia y reforzar la atención a mujeres y población LGBTIQ+.

La estrategia contará con apoyo de Policía, Fiscalía, Comisarías de Familia y red hospitalaria, además de líneas de atención activas las 24 horas.