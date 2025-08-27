El siniestro se registró el pasado domingo hacia las 8:00 de la mañana en la avenida Edmundo Pérez Zujovic, a la altura de Paraguay, en territorio chileno. De acuerdo con la Policía de Carabineros, por causas que aún son materia de investigación por parte de la Sección de Accidentes de Tránsito (SIAT), el conductor del vehículo perdió el control, lo que derivó en el fatal desenlace.

Villegas, quien residía en Chile desde hace algunos años junto a su familia, fue recordado por amigos y compañeros como un joven entusiasta y talentoso en el mundo del BMX, disciplina que practicó desde su niñez en Tuluá y que mantuvo vigente en su vida tras radicarse en el país austral.