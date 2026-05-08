La información fue revelada por fuentes militares tras las labores de inteligencia adelantadas por la Fuerza Aeroespacial Colombiana, que permitieron ubicar el artefacto en un sector cercano al río Bogotá.

De acuerdo con las autoridades, el dron fue acondicionado de manera artesanal con tubos PVC, cableado especial y un sistema de guiado por fibra óptica que le permitiría evadir bloqueadores de señal utilizados por la Fuerza Pública.

Durante la inspección, expertos antiexplosivos encontraron una carga superior a los 250 gramos de explosivo de alto poder, la cual fue neutralizada mediante una detonación controlada.

El hallazgo encendió las alertas de seguridad debido a la cercanía del dispositivo con instalaciones estratégicas como Catam, el aeropuerto El Dorado y bases militares y policiales de Bogotá.

El material quedó en poder del CTI de la Fiscalía, mientras avanzan las investigaciones para determinar el alcance de la amenaza y confirmar la responsabilidad de las disidencias de las Farc.