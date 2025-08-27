De acuerdo con lo informado, la iniciativa se extenderá por seis meses y tiene como finalidad mejorar la competitividad de estas organizaciones, la mayoría de ellas pymes, ubicadas en zonas de influencia agrícola del Valle del Cauca y Cauca.



El programa se desarrolla en alianza con la Cámara de Comercio de Palmira y se proyecta extenderla a otras poblaciones del departamento. La capacitación se imparte en módulos sobre contabilidad, mercadeo, sostenibilidad ambiental, sistemas de gestión e indicadores de desempeño, además de asesorías personalizadas para implementar mejoras reales en cada empresa.

“En la primera sesión vimos temas de liderazgo, es estupendo porque me gusta mucho y podemos trasladarlo a nuestros colaboradores y equipos. La expectativa es tener una mejora continua en nuestros procesos”, comentó Margarita Lazo, una de las participantes de la actividad.

“Lo que buscamos con este acompañamiento es que las empresas puedan cerrar brechas en áreas administrativas y comerciales, pero que también se sumen a implementar prácticas sociales y ambientales», expresó Guillermo Carvajal, gerente de Asuntos Corporativos de Riopaila Castilla, una de las empresas vinculadas.