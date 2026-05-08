Caicedo Gavilán, quien además trabajaba como auxiliar administrativo en la Alcaldía de Palmira, era ampliamente conocido por su liderazgo en la defensa de los derechos laborales y por su acompañamiento a distintas causas sociales y sindicales del municipio.

El dirigente había resultado gravemente herido en un ataque armado registrado en diciembre del año pasado, cuando se movilizaba en motocicleta junto a un familiar por el barrio San Pedro. Desde entonces permanecía en delicado estado de salud mientras familiares, amigos y compañeros mantenían la esperanza de su recuperación.

Sin embargo, en las últimas horas se confirmó su fallecimiento, noticia que generó numerosas reacciones de tristeza y solidaridad entre organizaciones sindicales, trabajadores del sector público y distintos sectores sociales de Palmira.

Compañeros y allegados destacaron su compromiso con las luchas laborales, su cercanía con la comunidad y su constante defensa de los derechos de los trabajadores estatales.

Hasta el momento, las autoridades no han entregado nuevos detalles sobre las investigaciones relacionadas con el atentado del que fue víctima. Familiares y representantes sindicales esperan que el caso sea esclarecido y que los responsables respondan ante la justicia.