Con la finalidad de lograr la articulación de esfuerzos interinstitucionales y garantizar que la implementación del Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural se adelante sin contratiempos se instaló el primer Comité Departamental que le hará seguimiento al tema en el departamento.



“La Reforma Agraria no es solamente darle tierra a los campesinos, afrodescendientes o indígenas, es además darles proyectos productivos, darles dignidad y seguridad en esas mismas tierras.

Pero lo que ha venido pasando con la Agencia Nacional de Tierras, ANT, es que está entregando tierras pero, en muchas ocasiones, no tienen condiciones dignas para que ellos vivan. Este Comité es muy importante porque aquí vamos a hablar de reforma agraria y desarrollo rural integral, no solamente de entregar tierras. La Gobernación del Valle está dispuesta a apoyar a los campesinos con proyectos productivos”, indicó la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.



“Este comité va a impulsar la mesa de seguimiento de todos y cada uno de los predios que solicitan, no solamente las asociaciones campesinas, sino también los diferentes grupo étnicos y lo va a hacer a través de la valoración y las decisiones que van a tomarse a través de los comités municipales también de Reforma Agraria”, dijo por su parte Adolfo Guevara Sánchez, coordinador de la Unidad Gestión Territorial de la Agencia Nacional de Tierras del Valle.

Un espacio de discusión



“La importancia es que podemos expresarnos a través de las asociaciones, es mirar qué predios hay; a los campesinos no se les ha dado tierras como a los indígenas y afro, entonces este comité es importante porque se va a reflejar toda la idiosincrasia, toda la problemática, todos los proyectos que el campesinado tiene”, comentó Isabel Enriqueta Muñoz Luna, representante de CodeAgro, Cooperativa de Desarrollo Agropecuario.



“El Comité de Reforma Agraria es muy importante para nosotros en las diferentes municipalidades que corresponden al departamento porque es la forma de articular el desarrollo agropecuario que se debe hacer para lograr la reforma agraria que se requiere en Colombia”, precisó Heiner González, campesino de Yotoco.

Respaldo institucional



Lilian Stella Hincapié, procuradora Ambiental, Minero Energético y Agraria para el Valle, precisó que el propósito de entrega de tierras al campesino debe tener un eje central y es la vinculación que tienen ellos en esa cadena alimenticia. «La preocupación es que se están entregando unos predios en donde no es posible el cultivo, deben tenerse en cuenta, los predios que se están entregando y, por supuesto, que esto no puede ser con desconocimiento de las autoridades regionales», puntualizó.