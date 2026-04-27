La petición fue presentada por la fiscal Lucy Marcela Laborde ante el juez Hugo Carbonó, al considerar que se habrían incumplido órdenes judiciales relacionadas con la comparecencia física obligatoria en las diligencias.

Según se conoció, el despacho había ordenado que el procesado asistiera presencialmente a todas las etapas del juicio. No obstante, desde las audiencias realizadas el 4 y 5 de noviembre de 2025, así como en jornadas posteriores, Nicolás Petro no habría acatado la instrucción, argumentando dificultades de desplazamiento.

Ahora será el juez quien defina si procede la sanción solicitada por el ente acusador en medio de uno de los procesos judiciales de mayor atención pública en el país.