La actividad fue un compartir de experiencias fortaleciendo conocimientos y promoviendo prácticas sostenibles para la producción de alimentos sanos en sus propios predios. «Como apoyo a las iniciativas presentadas se entregaron kits de semillas y biofertilizantes, impulsando de esta manera la autonomía y la diversidad de cultivos en sus hogares. La actividad hace parte del trabajo de crecimiento de las mujeres rurales y el desarrollo agroecológico en el Jardín del Valle del Cauca.