Entre las disposiciones se incluyen cierres de vías y restricciones totales a la movilidad en sectores estratégicos como el CAM, Fiscalía, Palacio de Justicia, estaciones de Policía y centros carcelarios.

Asimismo, quedó prohibido estacionar en zonas de seguridad, se restringe el transporte de elementos peligrosos y no se permitirá la venta de combustible en recipientes.

También habrá controles sobre el suministro de motos, motocicletas y cuatrimotos, mientras que quienes incumplan estas medidas podrán exponerse a sanciones e incluso arresto.

Las acciones buscan prevenir riesgos y reforzar la seguridad en el municipio tras los recientes hechos violentos registrados en la región.