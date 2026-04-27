Según información revelada por el periodista Ricardo Ospina en Blu Radio, las diligencias incluyen procesos de extinción de dominio sobre centenares de locales comerciales, inmuebles y vehículos que pertenecerían a una misma sociedad bajo investigación.

Las autoridades también estarían ejecutando órdenes de captura contra varias personas presuntamente vinculadas con la estructura investigada, en una operación que busca desarticular la red financiera y comercial que habría servido para mover recursos de origen ilegal.

Como parte del procedimiento, los bienes ocupados pasarán a manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), organismo encargado de administrarlos mientras se define su situación jurídica dentro del proceso.

Hasta ahora no se conoce el número oficial de capturados ni el avalúo total de los activos intervenidos. Sin embargo, se trata de una de las operaciones más grandes recientes relacionadas con una marca reconocida a nivel nacional.

Se espera que la Fiscalía entregue en las próximas horas más detalles sobre el alcance de los operativos y los resultados obtenidos.