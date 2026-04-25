De acuerdo con reportes preliminares, se han presentado al menos diez detonaciones contra esta infraestructura estratégica de la Aeronáutica Civil, clave para el control aéreo del suroccidente colombiano y la región del Pacífico.

Tropas del Ejército Nacional de Colombia y unidades de Policía atienden la situación para evitar afectaciones en la operación del sistema y garantizar la seguridad en la zona.

A través de un comunicado, la Aeronáutica Civil expresó respaldo al personal técnico y a los uniformados que permanecen en las instalaciones defendiendo este activo estratégico del Estado.

En otro hecho, el Ejército confirmó que fue neutralizado un dron con explosivos que pretendía atacar el Cantón Militar José Hilario López, en Popayán.

La región permanece en máxima alerta tras los recientes atentados ocurridos en Cali, Palmira y Jamundí, mientras las autoridades refuerzan operativos para prevenir nuevos ataques.