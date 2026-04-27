La investigación, liderada por la Universidad de la Costa, la Alianza Centenarios y el DANE, señala que los departamentos con más centenarios son Bolívar, Guaviare, Chocó, Atlántico, Risaralda, Antioquia, Valle del Cauca, Magdalena y Córdoba, con tasas que superan la media nacional de 2,8 por cada 10.000 habitantes.

En total, Colombia registró 12.226 centenarios, con mayor presencia de mujeres (6.932) frente a hombres (5.294), consolidando una tendencia global de mayor longevidad femenina.



El informe identificó 20 municipios con tasas significativamente altas de longevidad. Entre ellos se destacan: La Celia (Risaralda), Ciudad Bolívar (Antioquia), El Piñón (Magdalena), Ventaquemada, Sutatenza, El Espino, Macanal, Berbeo, San Eduardo, Panqueba (Boyacá), Miriti-Paraná (Amazonas), Sácama (Casanare), La Victoria (Valle del Cauca), Medio Atrato y Sipí (Chocó), Puerto Colombia (Guainía), Chaguaní (Cundinamarca), María la Baja y Córdoba (Bolívar) y Chámeza (Casanare).



Los expertos destacan que muchas de estas zonas comparten características como cercanía a áreas agrícolas, presencia de vegetación, entornos rurales y menor exposición a factores de estrés urbano, lo que podría favorecer una vida más larga.

Además, estas regiones podrían convertirse en “zonas azules” colombianas, similares a las identificadas en otras partes del mundo, donde la población alcanza edades avanzadas con buena calidad de vida.

El análisis plantea que entender estos patrones permitirá diseñar políticas públicas enfocadas en el envejecimiento saludable, mejorar la planificación territorial y promover hábitos de vida que ayuden a prolongar la esperanza de vida en el país.