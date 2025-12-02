La jornada inició con la intervención del alcalde Diego Fernando Mendoza Tascón, quien le expresó a los Consejeros que la administración municipal y sus diferentes dependencias están con las puertas abiertas para trabajar de manera articulada.

«Les invitó a que conozcan el Gobierno y nos ayuden a trabajar en la implementación de nuestros programas donde ustedes juegan un papel muy importante» expresó el mandatario de los sampedreños al presidir la entrega de credenciales y juramentar a los jóvenes que asumen el reto de trabajar por este segmento poblacional.