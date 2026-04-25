Según información revelada por Revista Semana y reportes oficiales, el ataque deja hasta el momento siete personas fallecidas y 17 heridas.

El hecho ocurrió en un tramo cercano a Popayán, donde una fuerte explosión impactó varios vehículos que transitaban por la zona, generando una escena de caos y destrucción.

Entre los afectados habría pasajeros de transporte público y ocupantes de automotores particulares que quedaron en medio de la onda explosiva.

Tras la emergencia, organismos de socorro y unidades de la fuerza pública llegaron al lugar para atender a los lesionados, asegurar el corredor vial y adelantar las investigaciones correspondientes.

Las autoridades mantienen cierre en este importante eje vial mientras avanzan las labores judiciales y de verificación.