De acuerdo con reportes preliminares, se escucharon detonaciones o ruidos similares a disparos dentro o cerca del recinto, lo que activó de inmediato los protocolos del Servicio Secreto de Estados Unidos. Trump y otros altos funcionarios fueron retirados rápidamente del lugar.

Hasta el momento no se reportan personas heridas. Algunas versiones señalan que un sospechoso fue neutralizado o detenido, aunque las autoridades aún no entregan un balance oficial definitivo.

El evento se realizaba en el hotel Washington Hilton y reunió a periodistas, funcionarios y figuras políticas. La situación continúa en desarrollo mientras las autoridades investigan lo ocurrido.