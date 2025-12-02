Durante la actividad, desarrollada el viernes 22 de noviembre en el coliseo de ferias Manuel Victoria Rojas, las directivas en cabeza de Reynel Moreno Sánchez y Alejandra Rendón López, gerente de la entidad, recibieron reconocimientos por parte de la alcaldía de Tuluá y la gobernación del Valle, la Cámara de Comercio, entre otras.



Los voceros de la empresa, que llegó a Tuluá en el año 2000 bajo una figura que en su momento se conoció como arrendamiento con inversión, destacaron el crecimiento en materia de cobertura y calidad del servicio que prestan y que les ha permitido obtener el reconocimiento de las entidades encargadas del control.



La actividad culminó con un espectáculo artístico de canto y baile que recibió el reconocimiento de los asistentes a la velada conmemorativa de la surtidora de agua que desde hace un cuarto de siglo inició labores en la Villa de Céspedes.