Inicialmente se había reportado la muerte de tres personas en el lugar de los hechos, pero en las últimas horas se confirmó el fallecimiento de una cuarta víctima debido a la gravedad de las heridas sufridas durante la balacera. Además, otras dos personas continúan lesionadas y reciben atención médica en centros asistenciales de la región.

Las víctimas mortales fueron identificadas preliminarmente como Rubiel Antonio Cardona Rojas, Jairo Andrés Vasco Hurtado, Cristian Javier Medina y Ofeiner de Jesús Munera Corrales.

Según versiones preliminares, dos hombres que se movilizaban en motocicleta llegaron hasta el sitio y abrieron fuego de manera indiscriminada contra quienes se encontraban departiendo en el lugar, generando pánico entre los asistentes.

Las autoridades señalaron en las investigaciones preliminares que este hecho estaría relacionado con disputas por el control del microtráfico entre estructuras delincuenciales que operan en la zona.