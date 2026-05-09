Los representantes de Tuluá fueron los únicos colombianos en competencia y lograron destacarse entre los mejores del certamen, obteniendo dos primeros lugares y un segundo puesto.

La delegación estuvo integrada por Juan Esteban Luna, director de la escuela de baile Eclipse Tuluá; Jeison Cardona, director de la agrupación Style Kings Crew; Yurani Henao, directora de la academia The Mob, y miembros de diferentes colectivos de danza urbana del municipio.

Los bailarines señalaron que decidieron unirse para representar a Tuluá y demostrar el nivel artístico que existe en la ciudad, llevando el talento local a escenarios internacionales.

El logro fue celebrado por familiares, amigos y seguidores de las agrupaciones, quienes destacaron el esfuerzo, la disciplina y la dedicación de los artistas tulueños en esta competencia internacional.