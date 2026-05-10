De acuerdo con información preliminar, la víctima fue interceptada por sujetos que se movilizaban en motocicleta y que le dispararon en repetidas ocasiones antes de huir del lugar.

El hombre fue identificado como Wilmer Quemac Burbano, quien falleció debido a la gravedad de las heridas ocasionadas por arma de fuego.

Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer los móviles del crimen y dar con el paradero de los responsables de este nuevo homicidio ocurrido en el centro del Valle del Cauca.