Según información preliminar, el vehículo que cubría la ruta Trujillo–Tuluá habría sufrido una falla mecánica, provocando que chocara contra el separador y posteriormente se volcara.

Las autoridades y organismos de emergencia atendieron la situación en el lugar. Hasta el momento se reporta una mujer fallecida y varias personas lesionadas, quienes fueron trasladadas al Hospital Local San Cruz para recibir atención médica.

Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer las causas exactas de este trágico accidente vial ocurrido en el centro del Valle del Cauca.