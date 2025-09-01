En esta jornada se acompañó a la comunidad en la reconfiguración de la red de cuidadores, fortaleciendo su misión, visión y organización a través de un taller grupal y reflexivo, con la participación de más de 20 personas.

«Próximamente estaremos avanzando en temas de emprendimiento, productividad y desarrollo de habilidades para cuidadores, y finalizaremos con una sesión informativa en primeros auxilios comunitarios, entregando herramientas clave para la atención de personas con discapacidad en el hogar», dijo la alcaldesa Liliana Fernández.