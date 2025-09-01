En la exposición «Galería de arte: quién soy, que quiero ser», se tuvo como propósito el fomentar en los infantes su proyecto de vida a través del reconocimiento de las diferentes profesiones y lo que cada una de ellas aporta a la sociedad y sueña con llegar a realizar.

En dicho espacio se contó con el acompañamiento de diferentes organismos de socorro y profesionales del municipio, quienes de forma lúdica le contaron a los asistentes el rol que desempeña cada uno en el territorio y la importancia de los mismos, un intercambio de experiencias que emocionó a los más pequeños.