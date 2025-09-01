Minutos antes del encuentro entre Deportivo Cali e Independiente Medellín, un joven hincha del conjunto azucarero perdió la vida en un accidente de tránsito registrado a pocos metros del estadio de Palmaseca.

El hecho ocurrió durante la caravana de acompañamiento al equipo, cuando la motocicleta colisionó con el bus que transportaba a los jugadores. En el impacto falleció Juan Pablo Núñez, de 16 años, seguidor del Deportivo Cali. Otra persona resultó herida y fue trasladada a un centro asistencial, donde recibe atención médica.

La Secretaría de Tránsito de Palmira confirmó la identidad de la víctima y expresó su solidaridad con la familia. En homenaje al joven, los jugadores del Deportivo Cali realizaron un minuto de silencio antes de iniciar el compromiso deportivo.

Por su parte, la Dimayor también se pronunció a través de un comunicado:

“Lamentamos profundamente el fallecimiento del hincha del Deportivo Cali que se vio involucrado en un accidente de tránsito con el bus del equipo. Nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y amigos en este difícil momento.”

Las autoridades investigan las circunstancias del siniestro e invitan a los aficionados a extremar las medidas de precaución durante las caravanas y celebraciones deportivas.