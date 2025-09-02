En un trabajo articulado con el Fondo Nacional del Ahorro se coordinan jornadas informativas y de atención personalizada para los ciudadanos que deciden postularse a subsidios, acceder a líneas de crédito, o resolver dudas sobre compra de vivienda nueva o usada y evitar de esta manera ser víctima de engaños por parte de los inescrupulosos.

María Camila Cobo, secretaria de Vivienda y Servicios Públicos de Buga, hizo la invitación a la comunidad para que tome parte de las jornadas de asesoría gratuita con el FNA, que se realizan los jueves cada quince días, en la Antigua Estación del Ferrocarril. «Con esta iniciativa, la Administración Municipal continúa trabajando para que Buga avance en vivienda digna para cientos de ciudadanos», indicó la funcionaria.