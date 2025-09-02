Según versiones de testigos, dos hombres que se movilizaban en motocicleta llegaron hasta el establecimiento donde laboraba la víctima y, sin mediar palabra, le dispararon en repetidas oportunidades. Pineda murió en el lugar mientras sus compañeros y transeúntes buscaban ayuda.

Tras el ataque, los presuntos sicarios intentaron huir, pero fueron capturados minutos después por unidades de la Policía, que también incautaron la motocicleta y un arma de fuego que habría sido utilizada en el crimen.

Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer los móviles del homicidio y confirmar si este estaría relacionado con disputas personales, delincuencia común o ajustes de cuentas.

La comunidad de Roldanillo, conmocionada por el hecho, pide mayor presencia de la fuerza pública y estrategias que permitan frenar la ola de violencia que afecta al norte del Valle del Cauca