El incidente involucra un vehículo tipo turbo cargado con material plástico y combustible, perteneciente al ingenio Carmelita, que fue completamente cubierto por las llamas.

Las causas que originaron el incendio aún son materia de investigación por parte de las autoridades competentes.

Los organismos de socorro permanecen en el lugar trabajando para controlar la emergencia y evitar la propagación del fuego.

Las autoridades hicieron un llamado a los conductores para transitar con extrema precaución por este sector, debido a la presencia de personal de atención y equipos de emergencia en la zona.