La gobernadora encargada, María Cristina Lesmes, confirmó que las autoridades departamentales, la Alcaldía y la Fuerza Pública trabajan de manera conjunta para restablecer la seguridad en la región.

“La Gobernación y la Alcaldía, junto a la Fuerza Pública, estamos trabajando de manera articulada para enfrentar el terrorismo y garantizar que la paz y la seguridad prevalezcan. Nos sumamos con otros $400 millones a la recompensa ofrecida por la Alcaldía. Nuestro llamado es a la ciudadanía para que reporte cualquier situación sospechosa y nos permita anticiparnos”, señaló Lesmes.

La funcionaria reafirmó el respaldo total al Gobierno de Cali y expresó su solidaridad con las víctimas y sus familias:

“La institucionalidad hoy más que nunca debe estar unida. Acompañamos a las familias de las víctimas inocentes y extendemos nuestro apoyo a toda la ciudadanía”, agregó.

Por su parte, la gobernadora titular, Dilian Francisca Toro, se pronunció a través de su cuenta de X, donde rechazó los hechos y convocó a la unión ciudadana frente al terrorismo:

“El terrorismo no nos va a vencer. Con más fuerza y ahínco, hago un llamado para que nos unamos y lo enfrentemos. Caleños y vallecaucanos, la Fuerza Pública y los mandatarios estamos haciendo un frente unido para seguir dando la batalla”, afirmó.

La Gobernación también declaró la alerta amarilla en la red hospitalaria del departamento e hizo un llamado a la ciudadanía para donar sangre y garantizar la atención de los heridos.

Las autoridades mantienen operativos especiales de seguridad en Cali y el Valle del Cauca, mientras avanzan las investigaciones para dar con los responsables del ataque.