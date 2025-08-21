De acuerdo con el más reciente reporte de la Alcaldía de Cali, la cifra de víctimas asciende a seis personas fallecidas y 65 civiles heridos.

El secretario de Salud de Cali, Germán Escobar, informó que los lesionados fueron trasladados a diez centros hospitalarios. “Algunos pacientes presentan heridas que han requerido manejo quirúrgico y hospitalización de alta complejidad”, precisó.

Asimismo, el funcionario destacó la reacción inmediata de los organismos de socorro: “Desde el momento cero, el equipo de respuesta en salud llegó al lugar, atendió a los heridos y los direccionó a los centros hospitalarios”.

Las autoridades mantienen acordonada la zona mientras se adelantan labores de investigación y verificación para esclarecer los responsables del ataque.